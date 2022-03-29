Российские военные эвакуировали в Крым из Херсонской области 600 иностранцев
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Всего на территорию Республики Крым из Херсонской области Украины с момента начала специальной военной операции российскими военнослужащими были доставлены около 600 граждан иностранных государств», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе последней операции были эвакуированы ещё 148 человек.
Как ранее сообщало «Крыминформ», более 28 тыс. беженцев прибыли на территорию Крыма с Украины.