Российские военные эвакуировали в Крым из Херсонской области 600 иностранцев

Российские военнослужащие эвакуировали на территорию Крыма 600 иностранцев из Херсонской области.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Всего на территорию Республики Крым из Херсонской области Украины с момента начала специальной военной операции российскими военнослужащими были доставлены около 600 граждан иностранных государств», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе последней операции были эвакуированы ещё 148 человек.

Как ранее сообщало «Крыминформ», более 28 тыс. беженцев прибыли на территорию Крыма с Украины.