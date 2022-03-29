Российские военные эвакуировали в Крым из Херсонской области 600 иностранцев

Короткая ссылка
Российские военнослужащие эвакуировали на территорию Крыма 600 иностранцев из Херсонской области.
Российские военные эвакуировали в Крым из Херсонской области 600 иностранцев
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Всего на территорию Республики Крым из Херсонской области Украины с момента начала специальной военной операции российскими военнослужащими были доставлены около 600 граждан иностранных государств», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе последней операции были эвакуированы ещё 148 человек.

Как ранее сообщало «Крыминформ», более 28 тыс. беженцев прибыли на территорию Крыма с Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить