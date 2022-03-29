В Московской области восстановили инфраструктуру 49 военных городков
Об этом пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
«Пять лет назад мы приняли большую программу и каждому военному городку уделяем внимание: и благоустройству общественных пространств, и социальным объектам, стараемся обеспечить заметные перемены», — заявил губернатор Андрей Воробьёв в ходе рабочей поездки в Кубинку.
Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.