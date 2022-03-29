Более 1,1 млн человек воспользовались фирменными экспрессами ЦППК
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«Фирменные экспрессы ЦППК — быстрый и удобный способ добраться до исторических городов Подмосковья и соседних регионов, чтобы осмотреть местные достопримечательности», — приводит сообщение «Радио 1».
Отмечается, что наиболее популярными маршрутами стали направления из Москвы в Калугу и в Рязань.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в беседе с «Москвой 24» сообщил, что пассажиры Московских центральных диаметров совершили более 105 млн бесплатных пересадок на метро и МЦК по билету «Кошелёк» транспортной карты «Тройка».