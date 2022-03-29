В пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании заявили, что более 1,1 млн человек воспользовались фирменными экспрессами ЦППК с начала 2022 года.

«Фирменные экспрессы ЦППК — быстрый и удобный способ добраться до исторических городов Подмосковья и соседних регионов, чтобы осмотреть местные достопримечательности», — приводит сообщение «Радио 1».

Отмечается, что наиболее популярными маршрутами стали направления из Москвы в Калугу и в Рязань.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в беседе с «Москвой 24» сообщил, что пассажиры Московских центральных диаметров совершили более 105 млн бесплатных пересадок на метро и МЦК по билету «Кошелёк» транспортной карты «Тройка».