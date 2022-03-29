Эксперт Куценко рассказал о популярных приёмах онлайн-мошенничества

Руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Пётр Куценко рассказал о популярных приёмах мошенников в интернете.

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитиков StopPhish, число мошеннических сайтов, предлагающих купить технику известных брендов, за последние несколько недель в России удвоилось.

Кроме «торговли» на таких сайтах, злоумышленники предлагают якобы посреднические услуги при оплате зарубежных сервисов.

«Схема обмана у всех вариаций сходная: заставить покупателя перевести денежные средства со своей банковской карты на счета мошенников. Такие привлекательные предложения не только гуляют по сети, но и адресно рассылаются через мессенджеры и по электронной почте», — сообщил Куценко.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.