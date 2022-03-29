Очевидец рассказал подробности массового ДТП на Новорижском шоссе

Короткая ссылка
Очевидец рассказал о массовом ДТП на Новорижском шоссе в Москве.
Очевидец рассказал подробности массового ДТП на Новорижском шоссе
  • Gettyimages.ru
  • © ArtistGNDphotography

«Мы проезжали мимо ДТП в районе восьми утра и насчитали 47 авто. Стояли инспекторы ГИБДД и скорая помощь. Какие-то автомобили были сильно повреждены, а какие-то незначительно», — заявил Виктор в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, шоссе было нечищеное.

«И когда мы стояли в пробке, видели авто на летней резине. Делать выводы должны инспекторы ГИБДД. Моё мнение, что кто-то спешил, возможно, занесло, и в большом потоке такое случилось», — добавил очевидец.

Ранее Newinform сообщило, что в Калужской области в результате ДТП погибли три человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить