Очевидец рассказал подробности массового ДТП на Новорижском шоссе
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«Мы проезжали мимо ДТП в районе восьми утра и насчитали 47 авто. Стояли инспекторы ГИБДД и скорая помощь. Какие-то автомобили были сильно повреждены, а какие-то незначительно», — заявил Виктор в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, шоссе было нечищеное.
«И когда мы стояли в пробке, видели авто на летней резине. Делать выводы должны инспекторы ГИБДД. Моё мнение, что кто-то спешил, возможно, занесло, и в большом потоке такое случилось», — добавил очевидец.
Ранее Newinform сообщило, что в Калужской области в результате ДТП погибли три человека.