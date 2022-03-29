«Ростех»: кессон крыла МС-21 из российских композитов прошёл этап испытаний на прочность

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Кессон крыла российского самолёта МС-21 из российских композитов успешно прошёл испытания на прочность, сообщили в «Ростехе».
«Ростех»: кессон крыла МС-21 из российских композитов прошёл этап испытаний на прочность
  • РИА Новости

«Успешно провели важнейший этап статических испытаний кессона крыла самолёта МС-21, изготовленного из российских полимерных композиционных материалов. Для подтверждения прочности изделия его подвергли разрушающим нагрузкам, значительно превышающим те, что возможны в реальном полёте», — говорится в сообщении госкорпорации.

Согласно нормам авиабезопасности, при статических испытаниях кессон должен выдержать расчётную нагрузку, которая в полтора раза больше максимально возможной нагрузки при эксплуатации.

Испытание проходило в специально созданных климатических условиях. Чтобы учесть воздействие температуры на прочность материала, часть конструкции специально нагрели.

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