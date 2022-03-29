Бастрыкин поручил расследовать нападение националистов на священника на Украине

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства применения насилия украинских националистов в отношении священника православной церкви в Черкасской области Украины.

«Вооружённые украинские националисты, применяя физическое насилие, вывели священника Украинской православной церкви Московского патриархата из храма, фактически совершив его похищение. В ходе возникшего инцидента пострадали и прихожане», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СК России, за преступление ответственны представители территориальной обороны Украины в Черкасской области.

По поручению Бастрыкина следствие установит причастных к преступлению лиц, их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее в сети появились кадры, на которых украинские националисты крайне жестоко обращаются с пленными. На распространённом в сети видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи.

Бастрыкин поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военными.