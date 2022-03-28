В Калининградской области почти 10 тысяч жителей открыли электронные соцсчета

Короткая ссылка
В Калининградской области почти 10 тыс. жителей открыли и активировали электронные социальные счета.
В Калининградской области почти 10 тысяч жителей открыли электронные соцсчета
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное правительство.

Речь идёт о счетах, которые привязаны к банковской карте МИР и на которые поступит региональная выплата на продукты питания.

Такая выплата будет доступна с апреля по июнь для получателей региональной социальной доплаты к пенсии, регионального пособия на ребёнка с учётом критериев нуждаемости, а также для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.

Ранее «Реальное время» сообщало, что жители Татарстана подали 13,7 млн заявлений через региональный портал госуслуг в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить