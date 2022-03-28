В Калининградской области почти 10 тысяч жителей открыли электронные соцсчета

В Калининградской области почти 10 тыс. жителей открыли и активировали электронные социальные счета.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное правительство.

Речь идёт о счетах, которые привязаны к банковской карте МИР и на которые поступит региональная выплата на продукты питания.

Такая выплата будет доступна с апреля по июнь для получателей региональной социальной доплаты к пенсии, регионального пособия на ребёнка с учётом критериев нуждаемости, а также для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.

Ранее «Реальное время» сообщало, что жители Татарстана подали 13,7 млн заявлений через региональный портал госуслуг в 2021 году.