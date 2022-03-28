В Калининградской области почти 10 тысяч жителей открыли электронные соцсчета
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное правительство.
Речь идёт о счетах, которые привязаны к банковской карте МИР и на которые поступит региональная выплата на продукты питания.
Такая выплата будет доступна с апреля по июнь для получателей региональной социальной доплаты к пенсии, регионального пособия на ребёнка с учётом критериев нуждаемости, а также для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.
Ранее «Реальное время» сообщало, что жители Татарстана подали 13,7 млн заявлений через региональный портал госуслуг в 2021 году.