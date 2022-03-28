Карту «Тройка» протестируют в Рязанской области
- РИА Новости
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.
«В Рязанской области можно будет оплачивать проезд картой «Тройка» — это соглашение правительства Москвы и Рязанской области», — заявили в ведомстве.
В настоящее время билетная система на основе карт «Тройка» действует в 17 регионах России.
Ранее ФАН сообщало, что в Ингушетии появилась возможность оплатить проезд в транспорте картой «Тройка».