В Ставропольском крае прошли учения артиллеристов

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На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае прошли учения артиллеристов мотострелкового соединения Южного военного округа.
В Ставропольском крае прошли учения артиллеристов
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Военнослужащие применили беспилотные летательные аппараты в условиях ночного боя. Они отработали ведение разведки, подготовку данных для стрельбы и управления огнём артиллерийских подразделений.

К учениям привлекли более 300 человек, задействовали свыше 40 единиц военной техники.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что российские корабли провели артиллерийские стрельбы по условному противнику в Чёрном море.

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