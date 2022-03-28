На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае прошли учения артиллеристов мотострелкового соединения Южного военного округа.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Военнослужащие применили беспилотные летательные аппараты в условиях ночного боя. Они отработали ведение разведки, подготовку данных для стрельбы и управления огнём артиллерийских подразделений.

К учениям привлекли более 300 человек, задействовали свыше 40 единиц военной техники.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что российские корабли провели артиллерийские стрельбы по условному противнику в Чёрном море.