В Ставропольском крае прошли учения артиллеристов
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Военнослужащие применили беспилотные летательные аппараты в условиях ночного боя. Они отработали ведение разведки, подготовку данных для стрельбы и управления огнём артиллерийских подразделений.
К учениям привлекли более 300 человек, задействовали свыше 40 единиц военной техники.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что российские корабли провели артиллерийские стрельбы по условному противнику в Чёрном море.