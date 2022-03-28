Более 20 организаций из Севастополя присоединились к программе туристического кешбэка
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
«Получить возврат средств гости города могут за проживание в одной из 14 гостиниц или оплату услуг восьми туроператоров, присоединившихся к программе», — отмечается в сообщении.
В рамках программы оплатить тур или проживание необходимо до 1 мая, а отправиться в поездку — до 1 июля.
Ранее «Радио 1» сообщало, что представители туристической индустрии Московской области обсудили перспективы развития отрасли в условиях санкций.