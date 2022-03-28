В Самарской области появятся три мусоросортировочных комплекса до конца 2024 года

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили инвестпроекты, которые планируется реализовать в регионе на основе концессионных соглашений.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Планируем реализовать проекты на основе концессионных соглашений, включающие в себя четыре объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами общей мощностью 240 тыс. тонн. Для реализации этих проектов подпишем дорожную карту в ближайшее время. Ввод в эксплуатацию объектов планируется не позднее 2024 года», — заявил Буцаев.

Объекты обработки отходов будут созданы на территории трёх районов. Их общая мощность составит 175 тыс. тонн в год.

Также проект предусматривает реконструкцию многофункционального комплекса обращения с отходами на территории муниципального района Сергиевский.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.