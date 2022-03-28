В Российской гильдии риелторов высказались о мерах поддержки застройщиков

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал сообщение о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу субсидирования процентной ставки по кредитам застройщикам.
В Российской гильдии риелторов высказались о мерах поддержки застройщиков
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«Это поручение правильное и своевременное в связи с тем, что в настоящий момент застройщики столкнулись с рядом сложностей. Во-первых, это заметное подорожание стройматериалов по ряду позиций, практически в два раза. Во-вторых, объём платёжеспособного спроса покупателей сокращается», — заявил Самойлов в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в скором времени должны появиться параметры программы, и тогда можно будет подробно разобраться.

Ранее НСН сообщала, что для застройщиков в Москве ввели новые меры поддержки.

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