В Подмосковье прокомментировали планы по реализации госпрограмм и поддержки населения
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Хочу подчеркнуть роль организационного блока, программы импортозамещения — всего того, что позволяет нам иметь устойчивую экономику, решать те вызовы, с которыми мы столкнулись, и реализовывать программы благоустройства, образования, здравоохранения, инфраструктуры», — сказал Воробьёв.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил правительству оказать помощь в реализации госпрограмм и соцвыплат.
«Все эти мероприятия очень важно сопровождать и осуществлять без какой-либо волокиты», — добавил губернатор.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области расширили категории получателей социальной выплаты на продукты питания.