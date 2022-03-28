В Подмосковье прокомментировали планы по реализации госпрограмм и поддержки населения

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Московская область продолжит реализовывать проекты благоустройства, образования, здравоохранения и модернизации инфраструктуры, заявил на заседании регионального правительства губернатор Андрей Воробьёв.
В Подмосковье прокомментировали планы по реализации госпрограмм и поддержки населения
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Хочу подчеркнуть роль организационного блока, программы импортозамещения — всего того, что позволяет нам иметь устойчивую экономику, решать те вызовы, с которыми мы столкнулись, и реализовывать программы благоустройства, образования, здравоохранения, инфраструктуры», — сказал Воробьёв.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил правительству оказать помощь в реализации госпрограмм и соцвыплат.

«Все эти мероприятия очень важно сопровождать и осуществлять без какой-либо волокиты», — добавил губернатор.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области расширили категории получателей социальной выплаты на продукты питания.

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