В Крым прибыли более 28 тысяч беженцев с Украины
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Мининформа республики.
«В Крым прибыли более 28 тыс. беженцев. За последние сутки границу пересекли свыше 2 тыс. человек», — говорится в сообщении.
По состоянию на утро 28 марта на территории Крыма развёрнуто 12 пунктов временного размещения, где находятся 588 человек, из них 178 — дети.
Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.