В Крым прибыли более 28 тысяч беженцев с Украины

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Более 28 тыс. беженцев прибыли на территорию Крыма с Украины. Для них развернули 12 пунктов временного размещения.
В Крым прибыли более 28 тысяч беженцев с Украины
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Мининформа республики.

«В Крым прибыли более 28 тыс. беженцев. За последние сутки границу пересекли свыше 2 тыс. человек», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 28 марта на территории Крыма развёрнуто 12 пунктов временного размещения, где находятся 588 человек, из них 178 — дети.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.

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