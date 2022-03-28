В Кремле опровергли слухи о национализации имущества и компаний российских бизнесменов
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
«Это очередная глупость, которая, конечно же, распространяется как слухи. Это чистая утка. Поэтому здесь просто нужно сохранять трезвость ума и на подобные вымыслы не реагировать», — сказал он в комментарии РИА Новости.
В конце февраля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о возможном ответе России на санкции.
В частности, он допустил возможность национализации «имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях».