В Кремле опровергли слухи о национализации имущества и компаний российских бизнесменов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой слухи о том, что власти допускают возможность национализировать имущество или компании российских бизнесменов.

«Это очередная глупость, которая, конечно же, распространяется как слухи. Это чистая утка. Поэтому здесь просто нужно сохранять трезвость ума и на подобные вымыслы не реагировать», — сказал он в комментарии РИА Новости.

В конце февраля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о возможном ответе России на санкции.

В частности, он допустил возможность национализации «имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях».