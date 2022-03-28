В Кремле опровергли слухи о национализации имущества и компаний российских бизнесменов

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой слухи о том, что власти допускают возможность национализировать имущество или компании российских бизнесменов.
В Кремле опровергли слухи о национализации имущества и компаний российских бизнесменов
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Это очередная глупость, которая, конечно же, распространяется как слухи. Это чистая утка. Поэтому здесь просто нужно сохранять трезвость ума и на подобные вымыслы не реагировать», — сказал он в комментарии РИА Новости.

В конце февраля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о возможном ответе России на санкции.

В частности, он допустил возможность национализации «имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить