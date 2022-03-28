Более 140 тысяч добровольцев присоединились к команде «Мосволонтёра»

К команде ресурсного центра «Мосволонтёр» присоединились более 140 тыс. москвичей.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Это люди, которые в любую минуту готовы прийти на помощь. Они заботятся о пенсионерах — доставляют им на дом продукты и лекарства, поддерживают приюты для животных, а ещё активно участвуют в жизни города», — приводятся в материале слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что в центре для добровольцев доступно свыше десяти направлений: культура, спорт, экология, медиаволонтёрство, участие в патриотических акциях и другие.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.