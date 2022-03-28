В Москве создали образовательную платформу для обучения работников соцучреждений
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Мы изучили свыше десяти систем для дистанционного обучения. Один из главных критериев при выборе платформы — простота использования. Интерфейс должен быть интуитивно понятен для каждого пользователя. Это касается как участников обучения, так и преподавателей», — рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.
На платформе «ИДПО. Знания» пользователи могут пройти опросы целевых аудиторий, получить доступ к конспектам лекций и видеозаписям, образовательным программам и курсам.
Также на платформе смогут размещать свои образовательные программы любые учреждения соцсферы, проводящие обучение сотрудников.
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