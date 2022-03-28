В Москве создали образовательную платформу для обучения работников соцучреждений

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В Москве появилась образовательная цифровая платформа «ИДПО. Знания», с помощью которой обучение онлайн смогут пройти свыше 40 тыс. работников социальной сферы. Платформу запустил Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО).
В Москве создали образовательную платформу для обучения работников соцучреждений
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Мы изучили свыше десяти систем для дистанционного обучения. Один из главных критериев при выборе платформы — простота использования. Интерфейс должен быть интуитивно понятен для каждого пользователя. Это касается как участников обучения, так и преподавателей», — рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

На платформе «ИДПО. Знания» пользователи могут пройти опросы целевых аудиторий, получить доступ к конспектам лекций и видеозаписям, образовательным программам и курсам.

Также на платформе смогут размещать свои образовательные программы любые учреждения соцсферы, проводящие обучение сотрудников.

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