Представители туриндустрии Подмосковья обсудили перспективы работы в условиях санкций

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Представители туристической индустрии Московской области обсудили перспективы развития отрасли в условиях санкций.
Представители туриндустрии Подмосковья обсудили перспективы работы в условиях санкций
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры региона.

«В связи с условиями экономических санкций перед туристической индустрией стоит серьёзный вызов, предполагающий решение ряда важных вопросов, в числе которых повышение интереса к внутреннему туризму, восстановление логистики, продажи и бронирования, вопросы конкуренции», — заявил министр туризма Подмосковья Алексей Шимко.

В ходе встречи участники также рассмотрели модель туристического объекта, который находится на пересечении трёх регионов.

Ранее председатель курганского отделения «Опоры России» Ольга Лютикова в беседе с URA.RU дала советы по организации путешествия.

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