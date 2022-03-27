Власти Москвы рассказали о ходе реставрации здания Театра эстрады
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Здание готово на 70%, и, предположительно, уже к Новому году москвичи и гости города увидят его обновлённым и при этом соответствующим задумке архитектора Бориса Иофана», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонтные и реставрационные работы в театре не проводились почти 60 лет.
В настоящее время специалисты восстанавливают колоннаду портика у главного входа в здание.
Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в рамках программы «Мой район» в Северном административном округе Москвы власти планируют реализовать четыре крупных проекта.