Власти Москвы рассказали о ходе реставрации здания Театра эстрады

Власти Москвы заявили, что процесс реставрации здания Театра эстрады в столице завершён на 70%.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Здание готово на 70%, и, предположительно, уже к Новому году москвичи и гости города увидят его обновлённым и при этом соответствующим задумке архитектора Бориса Иофана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные и реставрационные работы в театре не проводились почти 60 лет.

В настоящее время специалисты восстанавливают колоннаду портика у главного входа в здание.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в рамках программы «Мой район» в Северном административном округе Москвы власти планируют реализовать четыре крупных проекта.