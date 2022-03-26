В Подмосковье разрешили подавать онлайн-заявление на получение социального жилья
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежду Куртяник.
«Чтобы оформить заявление на получение жилья по договору социального найма, больше не нужно обращаться в администрацию городских округов и МФЦ. О своём праве на улучшение жилищных условий нужно заявить на региональном портале госуслуг», — заявила Куртяник.
Заполненное заявление и пакет документов будут рассмотрены в течение 20 рабочих дней.
Ранее директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU дал прогноз по ценам на квартиры в России.