В Подмосковье разрешили подавать онлайн-заявление на получение социального жилья

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Жителям Московской области разрешили подавать заявление на получение социального жилья в онлайн-формате.
В Подмосковье разрешили подавать онлайн-заявление на получение социального жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежду Куртяник.

«Чтобы оформить заявление на получение жилья по договору социального найма, больше не нужно обращаться в администрацию городских округов и МФЦ. О своём праве на улучшение жилищных условий нужно заявить на региональном портале госуслуг», — заявила Куртяник.

Заполненное заявление и пакет документов будут рассмотрены в течение 20 рабочих дней. 

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