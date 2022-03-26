Губернатор Краснодарского края утвердил новые меры поддержки предприятий региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утвердил новые меры поддержки предприятий региона.

Об этом сообщает «Кубань 24».

«Сегодня важно поддержать отечественное производство, создавать благоприятные условия для развития промышленности и сокращения зависимости от зарубежных товаров и продукции. Так, импортозамещающие предприятия смогут получить субсидии на обеспечение до 30% затрат, связанных с капиталовложениями», — заявил Кондратьев.

Он также отметил, что Фонд развития промышленности края будет выдавать льготные займы под 0,1%.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.