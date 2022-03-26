Губернатор Краснодарского края утвердил новые меры поддержки предприятий региона

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утвердил новые меры поддержки предприятий региона.
Губернатор Краснодарского края утвердил новые меры поддержки предприятий региона
  • © Пресс-служба администрации Краснодарского края

Об этом сообщает «Кубань 24».

«Сегодня важно поддержать отечественное производство, создавать благоприятные условия для развития промышленности и сокращения зависимости от зарубежных товаров и продукции. Так, импортозамещающие предприятия смогут получить субсидии на обеспечение до 30% затрат, связанных с капиталовложениями», — заявил Кондратьев.

Он также отметил, что Фонд развития промышленности края будет выдавать льготные займы под 0,1%.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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