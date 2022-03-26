Риелтор Русакова прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости в России

Риелтор Анной Русакова назвала нестабильной ситуацию на рынке недвижимости в России. По её словам, рост цен на жильё может замедлиться.

«Если у человека есть наличные деньги, но их недостаточно для той квартиры, которую он хотел бы приобрести, то имеет смысл подождать. Это особенно актуально, если семья ждёт ребенка и в скором будущем получит материнский капитал, который можно реализовать. Рост цен на жильё скорее всего замедлится», — приводит слова Русаковой Тульская служба новостей.

Она также рекомендовала рассмотреть вариант покупки жилья по льготной ипотеке на квартиры в новостройке.

Ранее директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU дал прогноз по ценам на квартиры в России.