Военные ТОФ России провели противодиверсионные учения на Камчатке

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Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России и отряд противодиверсионных сил и средств войск и сил на северо-востоке России провели учения на Камчатке.
Военные ТОФ России провели противодиверсионные учения на Камчатке
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа России.

«Силы отряда ПДСС организовали дежурство по охране и обороне мест базирования кораблей флота в акватории Авачинской бухты, а боевые пловцы провели под водой поиск диверсантов-водолазов и осмотр корпусов кораблей и причального фронта на предмет возможной установки мин и взрывных устройств условным противником», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все задачи учений были выполнены в полном объёме.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что российские корабли провели артиллерийские стрельбы по условному противнику в Чёрном море.

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