Военные ТОФ России провели противодиверсионные учения на Камчатке
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа России.
«Силы отряда ПДСС организовали дежурство по охране и обороне мест базирования кораблей флота в акватории Авачинской бухты, а боевые пловцы провели под водой поиск диверсантов-водолазов и осмотр корпусов кораблей и причального фронта на предмет возможной установки мин и взрывных устройств условным противником», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все задачи учений были выполнены в полном объёме.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что российские корабли провели артиллерийские стрельбы по условному противнику в Чёрном море.