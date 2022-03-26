Военные ТОФ России провели противодиверсионные учения на Камчатке

Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России и отряд противодиверсионных сил и средств войск и сил на северо-востоке России провели учения на Камчатке.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа России.

«Силы отряда ПДСС организовали дежурство по охране и обороне мест базирования кораблей флота в акватории Авачинской бухты, а боевые пловцы провели под водой поиск диверсантов-водолазов и осмотр корпусов кораблей и причального фронта на предмет возможной установки мин и взрывных устройств условным противником», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все задачи учений были выполнены в полном объёме.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что российские корабли провели артиллерийские стрельбы по условному противнику в Чёрном море.