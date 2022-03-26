Эксперт Гусев прокомментировал рост цен на жильё в России

Главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев назвал причины роста цен на жильё в России.

«Если строительные материалы растут (в цене. — RT), то стоимость жилья будет, конечно, увеличиваться. Она может увеличиваться в разной пропорции, в зависимости от того, у кого какая маржа. У кого большая — тот может за счёт маржи погасить эту разницу, а у кого она поменьше, это в регионах в основном, там, конечно, сложнее», — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Гусев пояснил, что ряд строек сегодня приостанавливается из-за несоответствия первоначальной сметы текущей ситуации на рынке.

«Смета была составлена по одним расценкам, по одной себестоимости или закупочной стоимости строительных материалов, а сейчас всё меняется. Цены повышаются, и девелопер может не попасть в ту смету, которую ему спланировали, и поэтому он вынужден приостановиться», — отметил он.

Ранее директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU дал прогноз по ценам на квартиры в России.