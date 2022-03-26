В Подмосковном округе проверили готовность к пожароопасному сезону

Межведомственная комиссия проверила готовность городского округа Шатура к пожароопасному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Представители Комлесхоза месте с коллегами из МЧС и главой городского округа Алексеем Артюхиным проверили готовность сил и средств, привлекаемых к тушению пожаров в городском округе при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами», — приводит сообщение «Радио 1».

По итогам проверки округ признали готовым к новому сезону природных пожаров.

Как сообщало URA.RU, губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее заявил, что уровень воды в реках во время весеннего половодья будет ниже, чем годом ранее.