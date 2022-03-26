Эксперт Пермяков перечислил способы проверки подлинности сайта
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«Если сайт поддельный, то в адресной строке вместо sberbank.ru можно увидеть cberbank.ru или sberbanc.ru», — заявил он «Газете.Ru».
Пермяков также призвал обращать внимание на название компании и использование протокола https.
«Изображение замка в адресной строке не должно быть перечёркнуто», — отметил Пермяков.
Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.