Эксперт Пермяков перечислил способы проверки подлинности сайта

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Замдиректора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков назвал способы проверки подлинности сайта.
Эксперт Пермяков перечислил способы проверки подлинности сайта
  • Gettyimages.ru

«Если сайт поддельный, то в адресной строке вместо sberbank.ru можно увидеть cberbank.ru или sberbanc.ru», — заявил он «Газете.Ru».

Пермяков также призвал обращать внимание на название компании и использование протокола https.

«Изображение замка в адресной строке не должно быть перечёркнуто», — отметил Пермяков.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.

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