Эксперт Пермяков перечислил способы проверки подлинности сайта

Замдиректора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков назвал способы проверки подлинности сайта.

«Если сайт поддельный, то в адресной строке вместо sberbank.ru можно увидеть cberbank.ru или sberbanc.ru», — заявил он «Газете.Ru».

Пермяков также призвал обращать внимание на название компании и использование протокола https.

«Изображение замка в адресной строке не должно быть перечёркнуто», — отметил Пермяков.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.