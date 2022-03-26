Эксперт Щельцин прокомментировал уход компании Western Union с российского рынка

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Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин прокомментировал уход с российского рынка финансовой компании Western Union.
Эксперт Щельцин прокомментировал уход компании Western Union с российского рынка
  • Gettyimages.ru

«Western Union мало кто в России пользовался. Да, кто-то пострадает, но это довольно малое число россиян», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По слова Щельцина, найти альтернативные варианты перевода средств за рубеж можно в течение нескольких часов.

10 марта Western Union сообщила, что приостанавливает работу в России и Белоруссии.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.

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