Эксперт Щельцин прокомментировал уход компании Western Union с российского рынка

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин прокомментировал уход с российского рынка финансовой компании Western Union.

«Western Union мало кто в России пользовался. Да, кто-то пострадает, но это довольно малое число россиян», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По слова Щельцина, найти альтернативные варианты перевода средств за рубеж можно в течение нескольких часов.

10 марта Western Union сообщила, что приостанавливает работу в России и Белоруссии.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.