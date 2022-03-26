Уголовное дело возбуждено в Забайкалье после гибели трёх человек при пожаре

Уголовное дело заведено по факту гибели трёх человек в результате пожара в жилом доме в городе Могоче Забайкальского края.

Пожар произошёл в Могоче 25 марта, тела трёх человек были обнаружены при разборе завалов.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Согласно одной из версии, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Ранее в результате пожара, произошедшего в жилой бытовке садоводческого товарищества «Северянин» в Новом Уренгое, погибли три человека.