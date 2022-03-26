Уголовное дело возбуждено в Забайкалье после гибели трёх человек при пожаре

Короткая ссылка
Уголовное дело заведено по факту гибели трёх человек в результате пожара в жилом доме в городе Могоче Забайкальского края.
Уголовное дело возбуждено в Забайкалье после гибели трёх человек при пожаре
  • РИА Новости

Пожар произошёл в Могоче 25 марта, тела трёх человек были обнаружены при разборе завалов.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Согласно одной из версии, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Ранее в результате пожара, произошедшего в жилой бытовке садоводческого товарищества «Северянин» в Новом Уренгое, погибли три человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить