Губернатор Подмосковья Воробьёв прокомментировал западные санкции
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Об этом сообщил телеканал «360».
«Нам нужно будет быть единым целым и сделать так, чтобы максимально наша экономика, малый и средний бизнес, наши стартапы, которые существуют в светлых головах, как правило, молодых людей, были максимально реализованы», — сказал он.
При этом Воробьёв добавил, что «в любом случае это ограничения, с которыми мы должны справиться».
Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустят единую платформу для коммуникации бизнеса с надзорными органами.