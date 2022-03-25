Губернатор Подмосковья Воробьёв прокомментировал западные санкции

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал антироссийские санкции, введённые западными странами.

Об этом сообщил телеканал «360».

«Нам нужно будет быть единым целым и сделать так, чтобы максимально наша экономика, малый и средний бизнес, наши стартапы, которые существуют в светлых головах, как правило, молодых людей, были максимально реализованы», — сказал он.

При этом Воробьёв добавил, что «в любом случае это ограничения, с которыми мы должны справиться».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустят единую платформу для коммуникации бизнеса с надзорными органами.