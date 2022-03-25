В АКИТ сообщили о сэкономленных россиянами благодаря программам лояльности средствах
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Об этом пишут «Известия».
«Если добавить к этому данные офлайн-ретейла, итоговая цифра увеличится в разы», — отмечается в исследовании.
Ассоциация заявляет о сохранении программ лояльности для клиентов в большинстве омниканальных компаний, интернет-магазинах и маркетплейсах, входящих в АКИТ. Программы продолжат работу в стандартном режиме, включая начисление и списание баллов, накопительные скидки и скидки по промоценникам, бонусы за покупки, кешбэк и дополнительные услуги. Такое решение приняло большинство компаний.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки.