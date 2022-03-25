В АКИТ сообщили о сэкономленных россиянами благодаря программам лояльности средствах

Согласно результатам исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), только в электронной коммерции благодаря программам лояльности онлайн-ретейлеров граждане сэкономили за 2021 год 190 млрд рублей, а число их клиентов сегодня превышает 70 млн человек.

Об этом пишут «Известия».

«Если добавить к этому данные офлайн-ретейла, итоговая цифра увеличится в разы», — отмечается в исследовании.

Ассоциация заявляет о сохранении программ лояльности для клиентов в большинстве омниканальных компаний, интернет-магазинах и маркетплейсах, входящих в АКИТ. Программы продолжат работу в стандартном режиме, включая начисление и списание баллов, накопительные скидки и скидки по промоценникам, бонусы за покупки, кешбэк и дополнительные услуги. Такое решение приняло большинство компаний.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки.