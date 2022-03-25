В АКИТ сообщили о сэкономленных россиянами благодаря программам лояльности средствах

Короткая ссылка
Согласно результатам исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), только в электронной коммерции благодаря программам лояльности онлайн-ретейлеров граждане сэкономили за 2021 год 190 млрд рублей, а число их клиентов сегодня превышает 70 млн человек.
В АКИТ сообщили о сэкономленных россиянами благодаря программам лояльности средствах
  • Gettyimages.ru
  • © SrdjanPav

Об этом пишут «Известия».

«Если добавить к этому данные офлайн-ретейла, итоговая цифра увеличится в разы», — отмечается в исследовании.

Ассоциация заявляет о сохранении программ лояльности для клиентов в большинстве омниканальных компаний, интернет-магазинах и маркетплейсах, входящих в АКИТ. Программы продолжат работу в стандартном режиме, включая начисление и списание баллов, накопительные скидки и скидки по промоценникам, бонусы за покупки, кешбэк и дополнительные услуги. Такое решение приняло большинство компаний.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с  НСН рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить