Аналитики отметили замедление роста цен на автомобили в России

Специалисты Авто.ру провели исследование и выяснили, насколько подорожали автомобили на российском рынке в период с 14 по 22 марта.

Как пишут «Известия», за указанный период средняя цена новых автомобилей повысилась на 2,3%, до 5,1 млн рублей.

Для сравнения, в период с 15 февраля по 13 марта средняя цена нового автомобиля увеличилась на 60%.

На вторичном рынке за рассматриваемый период автомобили подорожали на те же 2,3%, их средняя цена составляет 1,2 млн рублей. Средняя цена автомобиля этой категории у дилера — 1,8 млн рублей, у частных продавцов — 940 тыс. рублей.

Ранее ФАН сообщало, что в России вырос спрос на подержанные праворульные машины.