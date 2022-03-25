Аналитики отметили замедление роста цен на автомобили в России
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Как пишут «Известия», за указанный период средняя цена новых автомобилей повысилась на 2,3%, до 5,1 млн рублей.
Для сравнения, в период с 15 февраля по 13 марта средняя цена нового автомобиля увеличилась на 60%.
На вторичном рынке за рассматриваемый период автомобили подорожали на те же 2,3%, их средняя цена составляет 1,2 млн рублей. Средняя цена автомобиля этой категории у дилера — 1,8 млн рублей, у частных продавцов — 940 тыс. рублей.
Ранее ФАН сообщало, что в России вырос спрос на подержанные праворульные машины.