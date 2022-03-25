Новое аудиооформление создадут для городского транспорта в Москве

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила, что для городского транспорта создадут единое звуковое оформление.

Об этом пишет «Москва 24».

«В рамках поручения Сергея Собянина по повышению комфорта поездок мы делаем так, чтобы люди могли быстрее сориентироваться в городском транспорте», — заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Новое аудиооформление упростит восприятие информации. В частности, перед аудиосообщениями на эскалаторах метро, в наземном транспорте или при звонке в кол-центр будет раздаваться узнаваемый звук.

Как ранее сообщал «Взгляд», приложение «Московский транспорт» удостоено награды международного конкурса инновационных проектов World Summit Award.