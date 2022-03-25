Новое аудиооформление создадут для городского транспорта в Москве
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Об этом пишет «Москва 24».
«В рамках поручения Сергея Собянина по повышению комфорта поездок мы делаем так, чтобы люди могли быстрее сориентироваться в городском транспорте», — заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.
Новое аудиооформление упростит восприятие информации. В частности, перед аудиосообщениями на эскалаторах метро, в наземном транспорте или при звонке в кол-центр будет раздаваться узнаваемый звук.
Как ранее сообщал «Взгляд», приложение «Московский транспорт» удостоено награды международного конкурса инновационных проектов World Summit Award.