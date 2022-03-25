Эксперт по туризму Бандурин дал советы по организации поездки за рубеж
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В беседе с Pravda.Ru он выразил мнение, что необходимо учитывать социальные, экономические и транспортные риски.
«Если эти три риска учитывать, то можно попробовать их предотвратить. Например, с помощью страховки или дублирования, то есть мы можем продублировать: гостиницу, наличные деньги, банковские карты. Плюс страховка от подорожания билетов. Сейчас такие продукты есть», — заявил он.
Ранее генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о популярных курортных направлениях.