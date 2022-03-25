Эксперт по туризму Бандурин дал советы по организации поездки за рубеж

Профессор Финансового университета при правительстве России, эксперт по туризму доктор экономических наук Александр Бандурин дал советы по организации поездки за рубеж.

В беседе с Pravda.Ru он выразил мнение, что необходимо учитывать социальные, экономические и транспортные риски.

«Если эти три риска учитывать, то можно попробовать их предотвратить. Например, с помощью страховки или дублирования, то есть мы можем продублировать: гостиницу, наличные деньги, банковские карты. Плюс страховка от подорожания билетов. Сейчас такие продукты есть», — заявил он.

Ранее генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о популярных курортных направлениях.