В «Опоре России» дали советы по организации путешествия

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Председатель курганского отделения «Опоры России» Ольга Лютикова дала советы по организации путешествия.
В «Опоре России» дали советы по организации путешествия
  • Gettyimages.ru
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«Чтобы обезопасить свой отдых, туристу необходимо узнать у турагента номер своего бронирования. Тогда он самостоятельно сможет отслеживать статус своей путёвки, в том числе видеть, оплачена она или агент решил его деньгами «покрыть ранее купленную путёвку», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, путёвка, приобретённая по раннему бронированию и оплаченная полностью, не подлежит пересмотру цены.

Как отметила Лютикова, добросовестный агент, получив средства от клиента, сразу или на следующий день отправляет их туроператору.

Ранее генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о популярных курортных направлениях.

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