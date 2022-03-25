Опрос: 47% россиян планируют сократить расходы на одежду в 2022 году

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Почти половина россиян (47%) планируют сократить расходы на одежду в 2022 году, следует из результатов опроса, проведённого международным логистическим оператором СДЭК и брендом I Am Studio.
Опрос: 47% россиян планируют сократить расходы на одежду в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © AnnaStills

Как пишет газета «Известия», большинство из тех, кто намерен сократить расходы, приняли такое решение в связи с ожиданием роста цен.

Остальные отметили, что либо имеют запас одежды, либо перешли на удалённый формат работы — их потребности в покупках снизились.

Из опроса также следует, что 31% россиян покупает одежду раз в 2 — 3 месяца, ещё 27% — раз в месяц, 15% — чаще раза в месяц, 13% — раз в 3 — 6 месяцев, столько же — раз в полгода и реже.

Кроме того, согласно исследованию, большинство респондентов предпочитают покупать одежду в ТЦ (74%) и на маркетплейсах (73%).

Ранее НСН сообщала, что текстильные предприятия и производители одежды Москвы в 2021 году увеличили объёмы производства.

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