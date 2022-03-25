Автоэксперт Баканов перечислил бесполезные гаджеты для автомобиля

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Автоэксперт Пётр Баканов рассказал, наличие каких гаджетов в автомобиле не имеет смысла.
Автоэксперт Баканов перечислил бесполезные гаджеты для автомобиля
  • Gettyimages.ru
  • © Antonio_Diaz

В числе таких вещей — дешёвые китайские вентиляторы, сказал эксперт в разговоре с Nation News.

«По своему опыту могу сказать, что проку от них мало, ломаются они быстро и какого-то ощутимого притока свежести не дают, это первый момент», — уточнил специалист.

Кроме того, по словам Баканова, бессмысленными можно считать и круглые нашлёпки на зеркала, которые обеспечивают «более сферическое покрытие зеркального элемента».

«Я могу сказать, что оно вас будет больше отвлекать и никакой пользы оно точно на легковушке не даст», — заключил он.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.

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