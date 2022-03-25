Специалист по кибербезопасности Лукацкий перечислил новые аргументы мошенников

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.

В беседе с Newinform он заявил, что злоумышленники стали отправлять потенциальным жертвам сообщения с темами «Как спасти деньги», «Список мест, где можно купить или снять валюту», «Как оплатить сервисы Apple и Google» и прочее.

«Люди сейчас особенно восприимчивы, они ведутся на это и попадают на удочку мошенников», — сказал Лукацкий.

По его словам, сегодня нужно критически оценивать информацию, поступающую из интернета, и не верить заявлениям о «спасении» в том числе денег или имущества.

Ранее специалист по кибербезопасности Владимир Ульянов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о способах защиты личных данных при онлайн-покупках.