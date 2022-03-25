Семь человек пострадали в ДТП в Томской области

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Семь человек пострадали в Томской области в результате аварии, в ходе которой на встречной полосе столкнулись Volkswagen Caravelle и Hyundai ix55.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по Томской области.

ДТП произошло рано утром на 181-м км автодороги Томск — Каргала — Колпашево в Молчановском районе.

«Водитель автомобиля Volkswagen Caravelle 1992 года рождения, двигаясь со стороны города Колпашево в сторону Томска, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai ix55, двигавшимся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия семь человек доставлены в медицинское учреждение», — заявили в ведомстве.

В настоящий момент специалистами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Орловской области пострадали шесть человек.

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