Семь человек пострадали в ДТП в Томской области
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по Томской области.
ДТП произошло рано утром на 181-м км автодороги Томск — Каргала — Колпашево в Молчановском районе.
«Водитель автомобиля Volkswagen Caravelle 1992 года рождения, двигаясь со стороны города Колпашево в сторону Томска, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai ix55, двигавшимся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия семь человек доставлены в медицинское учреждение», — заявили в ведомстве.
В настоящий момент специалистами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Орловской области пострадали шесть человек.