Из Казани отправили ещё одну партию гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР

Из Казани в Ростовскую область отправили ещё одну партию гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Госсовета Татарстана.

Общий вес груза — около 12 тонн.

«Для нашего народа всегда были характерны милосердие и соучастие, желание оказать поддержку и помощь людям, попавшим в беду», — заявил председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Он напомнил, что из республики отправили уже пять фур с предметами первой необходимости.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.