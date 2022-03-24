Из Казани отправили ещё одну партию гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР

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Из Казани в Ростовскую область отправили ещё одну партию гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР.
Из Казани отправили ещё одну партию гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Госсовета Татарстана.

Общий вес груза — около 12 тонн.

«Для нашего народа всегда были характерны милосердие и соучастие, желание оказать поддержку и помощь людям, попавшим в беду», — заявил председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Он напомнил, что из республики отправили уже пять фур с предметами первой необходимости.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

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