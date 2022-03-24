На площадке клуба «Валдай» прошла дискуссия о политизации цепей цифровых поставок

На площадке клуба «Валдай» состоялась дискуссия «Политизация цепей цифровых поставок как новая геополитическая стратегия. Как государства могут этому противостоять?».

РИА Новости

© Екатерина Лызлова

В качестве спикеров выступили президент АО «Крибрум» Игорь Ашманов, глава и соучредитель фонда Digital India Арвинд Гупта, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн. Модератором был Андрей Быстрицкий, председатель совета фонда клуба «Валдай». Участники дискуссии обсудили, насколько осуществима на практике идея о нейтральности технологических платформ, могут ли российские и азиатские платформы полностью заменить западных конкурентов, каким будет будущее цифровых платформ и другие вопросы.