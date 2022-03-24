На площадке клуба «Валдай» прошла дискуссия о политизации цепей цифровых поставок
- РИА Новости
- © Екатерина Лызлова
В качестве спикеров выступили президент АО «Крибрум» Игорь Ашманов, глава и соучредитель фонда Digital India Арвинд Гупта, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн.
Модератором был Андрей Быстрицкий, председатель совета фонда клуба «Валдай».
Участники дискуссии обсудили, насколько осуществима на практике идея о нейтральности технологических платформ, могут ли российские и азиатские платформы полностью заменить западных конкурентов, каким будет будущее цифровых платформ и другие вопросы.