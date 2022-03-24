На площадке клуба «Валдай» прошла дискуссия о политизации цепей цифровых поставок

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На площадке клуба «Валдай» состоялась дискуссия «Политизация цепей цифровых поставок как новая геополитическая стратегия. Как государства могут этому противостоять?».
На площадке клуба «Валдай» прошла дискуссия о политизации цепей цифровых поставок
  • РИА Новости
  • © Екатерина Лызлова

В качестве спикеров выступили президент АО «Крибрум» Игорь Ашманов, глава и соучредитель фонда Digital India Арвинд Гупта, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн.

Модератором был Андрей Быстрицкий, председатель совета фонда клуба «Валдай».

Участники дискуссии обсудили, насколько осуществима на практике идея о нейтральности технологических платформ, могут ли российские и азиатские платформы полностью заменить западных конкурентов, каким будет будущее цифровых платформ и другие вопросы.

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