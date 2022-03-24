В Подмосковье определили список видов деятельности для импортозамещения
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
В перечень включили виды деятельности в сельскохозяйственной сфере, а также в отраслях пищевой промышленности и фармацевтики, обрабатывающего производства.
Как отметил замглавы областного Мининвеста Сергей Зацепин, профильные ведомства разработают меры поддержки, основываясь на соответствующем законе.
На заседании парламента Подмосковья документ принят в трёх чтениях.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.