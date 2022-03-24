В Москве рассказали о мерах поддержки девелоперов

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Столичные инвесторы, реализующие проекты по программе создания мест приложения труда за пределами ТТК, получат преференции при определении размера банковской гарантии, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве рассказали о мерах поддержки девелоперов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает НСН.

«При определении размера гарантии исключена привязка к ключевой ставке ЦБ РФ. Она зафиксирована на уровне 9,5% годовых. Кроме того, у инвесторов появилась возможность на полгода продлить сроки исполнения по некоторым условиям соглашений», — уточнил Ефимов.

В настоящее время в программе создания мест приложения труда могут участвовать и застройщики, которые пока планируют реализацию своего проекта, и те, кто возводит жилые дома в Москве.

«Вошедшие в программу девелоперы построят в различных районах города объекты общей площадью более 1 млн кв. м. Это школы и детские сады, промышленные технопарки, торговые и бизнес-центры, производственный комплекс», — говорится в сообщении информационного портала правительства столицы.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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