Депутат Госдумы Цунаева рассказала о мерах поддержки бизнеса и граждан в России

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева рассказала о мерах поддержки бизнеса и граждан в России.

«Было принято решение о субсидировании тех работодателей, которые готовы принять к себе молодых людей до 30 лет. По-прежнему есть тема социальных контрактов для людей, которые находятся в тяжёлой ситуации — есть возможность попробовать свой бизнес небольшой и так далее», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, также предусмотрены пособия для детей с детьми, туристический кешбэк.

Как отметила Цунаева, предполагается ещё увеличение соцвыплат.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.