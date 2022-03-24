Депутат Госдумы Цунаева рассказала о мерах поддержки бизнеса и граждан в России

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева рассказала о мерах поддержки бизнеса и граждан в России.
Депутат Госдумы Цунаева рассказала о мерах поддержки бизнеса и граждан в России
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«Было принято решение о субсидировании тех работодателей, которые готовы принять к себе молодых людей до 30 лет. По-прежнему есть тема социальных контрактов для людей, которые находятся в тяжёлой ситуации — есть возможность попробовать свой бизнес небольшой и так далее», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, также предусмотрены пособия для детей с детьми, туристический кешбэк.

Как отметила Цунаева, предполагается ещё увеличение соцвыплат.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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