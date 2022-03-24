Захарова: Россия не планирует решений по сегрегации иностранного бизнеса

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес и не планирует никаких решений, которые могли бы поставить зарубежный бизнес в условия сегрегации.

«Мы иностранный бизнес из нашей экономики никогда не выдавливали, только приветствовали», — отметила Захарова.

Она также напомнила о частом проведении в России инвестиционных форумов и создании режима благоприятствования для зарубежных компаний.

«На будущее нет никаких решений, которые бы ставили западный бизнес на веки вечные в условия сегрегации», — сказала дипломат.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.