Захарова: Россия не планирует решений по сегрегации иностранного бизнеса

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес и не планирует никаких решений, которые могли бы поставить зарубежный бизнес в условия сегрегации.
Захарова: Россия не планирует решений по сегрегации иностранного бизнеса
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Мы иностранный бизнес из нашей экономики никогда не выдавливали, только приветствовали», — отметила Захарова.

Она также напомнила о частом проведении в России инвестиционных форумов и создании режима благоприятствования для зарубежных компаний.

«На будущее нет никаких решений, которые бы ставили западный бизнес на веки вечные в условия сегрегации», — сказала дипломат.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.

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