Захарова: Россия не планирует решений по сегрегации иностранного бизнеса
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«Мы иностранный бизнес из нашей экономики никогда не выдавливали, только приветствовали», — отметила Захарова.
Она также напомнила о частом проведении в России инвестиционных форумов и создании режима благоприятствования для зарубежных компаний.
«На будущее нет никаких решений, которые бы ставили западный бизнес на веки вечные в условия сегрегации», — сказала дипломат.
Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.