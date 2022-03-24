В Москве выделят гранты на создание импортозамещающих производств
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.
«В настоящее время одной из ключевых проблем высокотехнологичного бизнеса является разрыв сложившихся производственных цепочек, в том числе из-за отказа отдельных иностранных компаний от выполнения обязательств по поставкам сырья, комплектующих и оборудования», — отмечается в сообщении.
Для поддержки предпринимателей, готовых оперативно занять высвобождающиеся ниши, столичное правительство приняло решение о выделении грантов на создание импортозамещающих производств. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
Также в столице принято решение компенсировать расходы на банковские гарантии для подрядчиков по городскому заказу, передаёт сайт «Аргументы и Факты».
Компенсация расходов призвана стабилизировать финансовое положение подрядчиков.
Затраты на получение банковской гарантии будут рассчитывать в объёме 0,9% от стоимости строительно-монтажных работ. На аналогичную сумму вырастет цена госконтрактов в сфере строительства.
Ранее сообщалось, что МВД России поручило отменить плановые проверки бизнеса.