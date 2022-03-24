Типография «Красный пролетарий» в Москве получила статус технопарка
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.
Общая площадь помещений технопарка достигает 10,7 тыс. кв. метров.
Предприятие специализируется на полиграфической деятельности, издании учебной и научной литературы, разработке программного обеспечения в сфере образования.
Резидентами «Красного пролетария» являются десять компаний, где работают более 800 человек.
Ранее НСН передавала, что в Москве появятся пять технопарков.