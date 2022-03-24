Типография «Красный пролетарий» в Москве получила статус технопарка

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Столичная типография «Красный пролетарий» получила статус технопарка. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Типография «Красный пролетарий» в Москве получила статус технопарка
  • Gettyimages.ru
  • © DarioEgidi

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.

Общая площадь помещений технопарка достигает 10,7 тыс. кв. метров.

Предприятие специализируется на полиграфической деятельности, издании учебной и научной литературы, разработке программного обеспечения в сфере образования.

Резидентами «Красного пролетария» являются десять компаний, где работают более 800 человек.

Ранее НСН передавала, что в Москве появятся пять технопарков.

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