Под Оренбургом прошли учебные стрельбы

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На полигоне под Оренбургом состоялись учебные стрельбы на модернизированных танках Т-72Б3 и Т-80БВ.
Под Оренбургом прошли учебные стрельбы
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

Учения прошли на Тоцком общевойсковом полигоне Центрального военного округа, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

«Курсанты поразили цели, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника осколочно-фугасными и бронебойно-подкалиберными снарядами из танкового орудия. Упражнение выполнялось полупрямой и прямой наводкой на расстоянии от 400 м до 4 км, и до 10 км с закрытых позиций», — говорится в сообщении.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что российские корабли провели артиллерийские стрельбы по условному противнику в Чёрном море.

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