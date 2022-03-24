Под Оренбургом прошли учебные стрельбы

На полигоне под Оренбургом состоялись учебные стрельбы на модернизированных танках Т-72Б3 и Т-80БВ.

Учения прошли на Тоцком общевойсковом полигоне Центрального военного округа, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

«Курсанты поразили цели, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника осколочно-фугасными и бронебойно-подкалиберными снарядами из танкового орудия. Упражнение выполнялось полупрямой и прямой наводкой на расстоянии от 400 м до 4 км, и до 10 км с закрытых позиций», — говорится в сообщении.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что российские корабли провели артиллерийские стрельбы по условному противнику в Чёрном море.