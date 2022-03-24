Адвокат Инютин прокомментировал ситуацию с банковскими комиссиями
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«Если гражданин при заключении договора не обратил внимания на стандартную фразу о согласии со всеми возможными изменениями в тарифах, то все списания в рамках обновлённых тарифов будут правомерными», — заявил он в беседе с Life.ru.
Другое дело, отметил эксперт, как в соглашении предусмотрена обязанность информирования.
По словам Инютина, если такая обязанность вообще не указана, то это нарушение требований Центробанка.
Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.