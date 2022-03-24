В Севастополе отметили рост числа преступлений

Количество зарегистрированных преступлений в январе 2022 года в Севастополе увеличилось почти на треть по сравнению с январём прошлого года. Город попал в число регионов, в которых наблюдался значительный рост количества преступлений, совершённых в парках и скверах.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на данные МВД России.

В январе текущего года в Севастополе зарегистрировано 503 преступления, что на 29,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также в январе зарегистрировано 147 тяжких преступлений, что на 42,7% превышает показатель 2021 года. Такие преступления составляют почти треть от общего числа правонарушений за январь.

Наряду с этим в Крыму количество преступлений снизилось на 2,5%.

Как ранее сообщали «Известия», в России число преступлений экономической направленности выросло почти на 10% за январь — июль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.